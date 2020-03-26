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  26 марта 2020
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Под Ташкентом в короткие сроки построят больницу на 10000 коек

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом в Зангиатинском районе на 27 гектарах земли активно идет работа по строительству больницы на 10 000 коек.

В связи с опасной эпидемической ситуацией в мире в Узбекистане предпринимается ряд срочных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав РУз.

Так, в городе Ташкенте строятся три современных специализированных медицинских учреждения. Первое — это здания новостроящихся Детской инфекционной больницы № 3 (144 койки) и Детской кардиоревматологической клинической больницы № 4 (158 койко-мест) в Чиланзарском районе, введение их в строй запланировано на ближайшие месяцы.

Также ведется работа по превращению нового здания Ташкентского стоматологического института в Яшнабадском районе в современное медицинское учреждение на 250 коек. Здание будет сдано в эксплуатацию в мае нынешнего года.

Кроме того, в Юкоричирчикском районе Ташкентской области выделено 55 гектаров земли для возведения карантинного учреждения, которое будет построено за короткие сроки. Еще одно крупное учреждение будет построено в Зангиатинском районе. В эти дни на выделенных 27 гектарах земли активно идет работа по строительству больницы на 10 000 коек. Ожидается, что эта больница будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время, отметили в Минздраве.

А также в данное время такие же здания для карантина и лечения зараженных коронавирусной инфекцией строятся в Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях.

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