В странах Центральной Азии продолжается реализация проекта по управлению природными ресурсами на $75 млн

CentralAsia (UZ) - Несмотря на сложившуюся в мире и регионе ситуацию, в Центральной Азии продолжается реализация масштабного проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) по наращиванию эффективности управления природными ресурсами.

Стартовавший в конце мая 2018 года пятилетний проект ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции» с бюджетом более 75 миллионов долларов США является одной из крупнейших инициатив в области природных ресурсов, софинансируемой правительствами участвующих стран.

Главной целью этого многостранового проекта ФАО-ГЭФ является широкое распространение и масштабирование наилучших технологий и подходов комплексного управления природными ресурсами в засушливых и засоленных территориях Центральной Азии и Турции, отметили в представительстве ФАО в Бишкеке.

В течение последних 50 лет население Центральной Азии стремительно увеличивается, численность его выросла в три раза и составила 61,4 млн, при этом более половины (около 58%) населения проживает в сельских районах и зависит от сельского хозяйства с точки зрения средств к существованию. В крайне уязвимых климатических условиях, при неуклонном сокращении водных ресурсов и необходимости обеспечить продовольствием растущее население, регион сталкивается с серьезными вызовами в области продовольственной безопасности и устойчивого использования земельных и водных ресурсов.

Более 88 процентов пашни в Кыргызстане и 97 процентов сельскохозяйственных земель в Таджикистане подвержены эрозии. В Казахстане пострадало 66 процентов пашни, в Туркменистане и Узбекистане этот показатель достигает 80 процентов.

Кроме этого, от 40 до 80 процентов орошаемых сельхозугодий в регионе подвержены засолению, либо заболачиванию и самые высокие показатели по этим направлениям отмечаются в Туркменистане (68 процентов) и Узбекистане (51 процент).

За два года деятельности программы в восемнадцати пилотных зонах в засушливых, засоленных и подверженных почвенной деградации районах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана продолжаются полевые работы.

В пяти областях Казахстана при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан были отобраны пилотные участки и начаты полевые работы по адаптации соле- и засухоустойчивых культур, ресурсосберегающих технологий, практик по мелиорации засоленных почв, а также по производству пастбищных и кормовых культур, управлению и восстановлению пастбищных ресурсов.

В Кыргызстане ФАО в партнерстве с неправительственной организацией Кемп-Алатоо активно работает с сообществами в Нарынской области, укрепляя их знания и навыки в сфере устойчивого управления пастбищами.

В четырех районах Таджикистана сформированы инициативные группы женщин-фермеров, которые уже приступили к возделыванию солеустойчивых культур в своих хозяйствах. Группы созданы для распространения через полевые фермерские школы технологий по устойчивому и климатически адаптированному землепользованию.

Около сорока сортов засухо- и солеустойчивых культур – растений и деревьев были высажены на демонстрационных участках в четырех районах Узбекистана с применением различных полевых технологий. Уже сто фермерских хозяйств в целевых районах, главы которых были обучены в рамках проекта, приступили к возделыванию засухо- и солеустойчивых сортов таких культур как кукуруза, африканское просо, черный тмин, сахарный сорго, лен и многих других с применением гидрогеля и устойчивых методов обработки почвы, включая нулевую вспашку.

В партнерстве с правительством Узбекистана организована посадка деревьев, устойчивых к засухе на высохшем дне Аральского моря и в других полупустынных районах.