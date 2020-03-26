В Нур-Султане 124 человека оштрафовали за нарушение режима ЧП

CentralAsia (KZ) - С момента объявления режима чрезвычайного положения в Нур-Султане правоохранительными органами привлечены к ответственности 159 человек, сообщает zakon.kz.

39 человек привлечены к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков), 119 человек за нарушение режима чрезвычайного положения.

По данным прокуратуры столицы, по результатам рассмотрения административных материалов в отношении 124 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 3 883 715 тенге, к аресту привлечены 35 человек.

По фактам нарушений требований карантина и незаконного функционирования объектов массового скопления людей привлечены к ответственности 74 субъекта: кафе -13, непродовольственные магазины – 14, столовые – 8, донерные – 6, бильярдные клубы – 3, ателье – 3, компьютерные клубы- 5, салоны красоты-5, сауны – 5, СПА-1, СТО – 5.