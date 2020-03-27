АБР выделяет $1 млн для усиления борьбы Монголии с COVID-19

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) объявил о первоначальном пакете помощи в размере $6,5 миллиардов для удовлетворения насущных потребностей развивающихся стран-членов в ответ на пандемию нового коронавируса (COVID-19). Одна из стран-членов - Монголия.

«Эта пандемия стала серьезным глобальным кризисом. Она требует решительных действий на национальном, региональном и глобальном уровнях», - сказал президент АБР Масацугу Асакава. «С нашими развивающимися странами-членами мы формулируем агрессивный пакет действий по борьбе с пандемией; чтобы защитить бедных, уязвимых и широкие слои населения во всем регионе, а также обеспечить скорейшее восстановление экономик. На основе тесного диалога с нашими членами и коллегиальными институтами мы выделяем этот спасательный пакет в размере 6,5 млрд. долларов США для удовлетворения насущных потребностей наших стран».

26 марта Постоянное представительство Азиатского банка развития (АБР) в Монголии объявило, что сегодня АБР утвердил грант в размере $1 млн для поддержки борьбы правительства Монголии с пандемией нового коронавируса (COVID-19).

Грант от Азиатско-Тихоокеанского фонда реагирования на стихийные бедствия будет финансировать немедленную закупку ключевого медицинского оборудования, такого как диагностическое и неотложное медицинское оборудование, а также расходных материалов для личной защиты.

«АБР привержен поддержке Монголии в борьбе с распространением COVID-19», - сказал генеральный директор АБР по Восточной Азии Джеймс Линч. «Эта помощь будет поддерживать правительство, так как оно закупает высокоприоритетное оборудование для решения ситуации, которая может привести к длительной угрозе здоровью населения в стране».

Поскольку вирус продолжает распространяться по всему миру, правительство Монголии присвоило наивысшую оценку риска для чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом о защите от стихийных бедствий и выделило $4,3 млн из государственного бюджета на неотложные нужды. В Монголии все еще зима с температурами значительно ниже нуля, и это время высокого риска для сезонного гриппа. Респираторные заболевания составляют значительную долю бремени болезней в Монголии, и Минздрав выявил 20% населения с высоким риском.

18 марта 2020 года от АБР $1,4 млн было перераспределено в рамках Пятого проекта развития сектора здравоохранения в Монголии для закупки необходимого медицинского оборудования для раннего выявления, неотложной помощи и лечения тяжелых респираторных заболеваний. АБР также утвердил техническую помощь в размере $225 тыс для укрепления национального потенциала Монголии по профилактике инфекций и борьбе с ними.

Напомним, президент АБР Масацугу Асакава подчеркнул, что «АБР готов предоставить дальнейшую финансовую помощь и рекомендации по вопросам политики, когда этого потребует ситуация, помимо пакета в 6,5 миллиардов долларов США».