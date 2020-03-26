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  26 марта 2020
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В России умер актер, озвучивавший Человека-паука, Антонио Бандероса и Ричарда Гира

CentralAsia (CA) -  В России 25 марта после тяжелой болезни в возрасте 38 лет умер актер Театра российской армии Сергей Смирнов, сообщается на сайте театра.

Актер по окончании Высшего Театрального училища им. М.С.Щепкина в стал артистом Центрального академического театра Российской Армии, где сыграл более 30-ти ролей.

Наиболее запомнившиеся роли Смирнова - Гарольд в «Школе любви», Филипп, король Франции в спектакле «Элинор и ее мужчины», Фигаро в «Севильском цирюльнике», Маркиз де Шарон в «Кабале святош» и многие другие

После окончания режиссерского курса Б.А.Морозова в ВШДСИ Г.Г.Дадамяна он дебютировал в театре как режиссёр, поставив два любимых зрителями спектакля - «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

Кроме того, актер озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого». Сергей озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других голливудских звезд.

Отпевание состоится 27 марта в Храме Димитрия Солунского.

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