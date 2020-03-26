В Южной Корее от коронавируса вылечили 97-летнюю женщину
- Азия и мир, общество
- 15:56, 26 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Женщина, 97 лет, выздоровела от коронавируса после двухнедельного лечения в медицинском центре Пхохан в Южной Корее.
По сообщению The Korea Times, ее выписали и поместили в домашнюю изоляцию, чтобы защитить ее от повторного заражения.
В сообщении говорится, что старейшим пациентом, проходящим курс выздоровления в той же больнице, является 104-летняя женщина.