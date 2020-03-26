В Южной Корее от коронавируса вылечили 97-летнюю женщину

CentralAsia (CA) - Женщина, 97 лет, выздоровела от коронавируса после двухнедельного лечения в медицинском центре Пхохан в Южной Корее.

По сообщению The Korea Times, ее выписали и поместили в домашнюю изоляцию, чтобы защитить ее от повторного заражения.

В сообщении говорится, что старейшим пациентом, проходящим курс выздоровления в той же больнице, является 104-летняя женщина.