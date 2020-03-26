Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 182

CentralAsia (KZ) - Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 182. Из них 136 зафиксированы в Москве, сообщает оперативный штаб. Об этом сообщает ВВС.

Помимо Москвы новые случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 17 регионах России. Всего этот диагноз подтвержден у 840 человек в 56 регионах страны.

Новых смертей от последствий заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано. По данным оперативного штаба, всего скончались два человека, оба - в Москве. Об их смерти официально сообщили в среду.

За последние сутки выписаны девять заболевших. Всего же в России пока вылечились 38 человек.

За последние несколько дней число выявленных заболевших в России значительно росло к результатам предыдущих дней: так, в среду 25 марта было 163 новых случаев. Самое большое количество заболевших - в Москве, вчера в столице зарегистрировали 120 человек.