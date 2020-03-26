10 эвакуированных из Москвы граждан Узбекистана госпитализировали из-за плохого самочувствия

CentralAsia (UZ) - Десять пассажиров рейса Москва-Бухара помещены в срочном порядке в областную инфекционную больницу.

25 марта приземлился рейс, летевший по направлению «Москва-Бухара» с эвакуированными гражданами Узбекистана из России, сообщает пресс-служба администрации Бухарской области.

249 граждан были приняты на основании карантинных процедур в связи с чрезвычайной ситуацией. Среди прилетевших: 213 мужчин и 36 женщин.

10 пассажиров рейса были немедленно помещены в областную инфекционную больницу по причине ощущения ими слабости, тошноты и ощущения недомогания. В отношении каждого из оставшихся пассажиров установлен строгий контроль с лечебно-профилактической точки зрения, отметили в пресс-службе.