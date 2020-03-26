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  26 марта 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 100 человек

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:20 26 марта в Казахстане зарегистрированы еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 109 случаев регистрации коронавируса.

На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 61 случай, г. Алматы – 40 случаев, г.Караганда - 2 случая, г.Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, г. Жамбылской области -1 случай, Северо -Казахстанской области - 1 случай.

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