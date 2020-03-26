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  26 марта 2020
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В Пекине по-прежнему рекомендуется по возможности работать удаленно
Интернет
Интернет

CentralAsia (CA) -  24 марта заместитель начальника, пресс-секретарь Транспортного комитета Пекина Жун Цзюнь отметил, что в условиях относительно высокого риска ввоза эпидемии из-за границы в Китай, а также в целях предотвращения скопления людей во время поездок на работу и обратно, в Пекине по-прежнему не восстановлены ограничения на автомобильные номерные знаки.

Как передает жэньмин жибао, учреждениям рекомендуется продолжать выполнять требования городской администрации и поддерживать коэффициент работы сотрудников в офисах на уровне менее 50%.

Вместе с этим, советуется осуществлять разные формы работы, а именно гибкий график, работу из дома, работу по сменам, разные часы для начала и окончания рабочего дня.

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