[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Самарканд вслед за Ташкентом и Бухарой закрывается для транспорта

CentralAsia (UZ) -  С 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

Как сообщили местные СМИ, ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут граждане, имеющие постоянную прописку в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

Наряду с этим, начиная с 06:00 часов 27 марта движение трамваев и автобусов в городе Самарканде будет приостановлено.

Граждане, нарушившие правила карантинного режима и ограничения на доступ к городу, будут привлечены к ответственности в порядке.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 65 случаев коронавируса.

print
  • В Узбекистане на время карантина отменили штрафы за нарушение паспортного режима
  • Коронавирус: испанские солдаты находят мертвых в домах престарелых
  • В Узбекистане должникам не будут отключать электричество, газ и воду во время карантина



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com