Самарканд вслед за Ташкентом и Бухарой закрывается для транспорта

CentralAsia (UZ) - С 27 марта 2020 года будет закрыт въезд в Самарканд для любых транспортных средств (автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей).

Как сообщили местные СМИ, ограничения не распространяются на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут граждане, имеющие постоянную прописку в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, а также ответственные лица, прикрепленные к районам на основании специального задания областной чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией.

Наряду с этим, начиная с 06:00 часов 27 марта движение трамваев и автобусов в городе Самарканде будет приостановлено.

Граждане, нарушившие правила карантинного режима и ограничения на доступ к городу, будут привлечены к ответственности в порядке.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 65 случаев коронавируса.