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  26 марта 2020
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В Туркменистане стартовал сев хлопчатника

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане дан старт севу хлопчатника, сообщает государственное информационное агентство.

В этом году посевные площади, отведенные под хлопчатник, расширены до 620 тысяч гектаров.

Сообщается, что в этом году в производстве хлопка будут также участвовать и частные производители сельхозпродукции, получившие посевные участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.

В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка.

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