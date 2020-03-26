В Туркменистане стартовал сев хлопчатника

CentralAsia (TM) - В Туркменистане дан старт севу хлопчатника, сообщает государственное информационное агентство.



В этом году посевные площади, отведенные под хлопчатник, расширены до 620 тысяч гектаров.

Сообщается, что в этом году в производстве хлопка будут также участвовать и частные производители сельхозпродукции, получившие посевные участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.

В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка.