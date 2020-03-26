В Туркменистане стартовал сев хлопчатника
- Туркменистан, общество
- 17:38, 26 марта 2020
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане дан старт севу хлопчатника, сообщает государственное информационное агентство.
В этом году посевные площади, отведенные под хлопчатник, расширены до 620 тысяч гектаров.
Сообщается, что в этом году в производстве хлопка будут также участвовать и частные производители сельхозпродукции, получившие посевные участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.
В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка.