Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани обсудили меры по противодействию COVID-19

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 26 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Афганистана Ашрафа Гани с избранием на пост президента Афганистана и пожелал больших успехов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы были обсуждены текущая ситуация и принимаемые меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Ашраф Гани выразил признательность за практическое содействие Узбекистана в противодействии коронавирусу. Отмечено, что построенная и эксплуатируемая узбекскими специалистами железная дорога «Хайратон – Мазари-Шариф», поставки электроэнергии, продовольственной и промышленной продукции, а также беспрепятственный транзит торговых и гуманитарных грузов по территории Узбекистана являются важным фактором в борьбе с пандемией.

Главы государств подчеркнули важность дальнейшей тесной координации действий и принятия решительных шагов по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой в двух странах.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, а также обменялись мнениями по международной повестке.