В мире почти полмиллиона человек заразились коронавирусом, среди них есть и известные люди. Кто они? (список)

CentralAsia (CA) - По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта зарегистрированы около 500 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. Среди них есть и знаменитые люди нашей планеты такие как, обладатель «Оскара» Том Хэнкс, который был госпитализирован в Австралии вместе с женой Ритой Уилсон.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Также этот вирус обнаружили у актера «Игр престолов» Кристофера Хивью, британского актера Идриса Эльбы, американского актера корейского происхождения Даниэл Дэ Кима, американского телеведущего Энди Коэна, актрисы Ольги Куриленко, британской актрисы Индиры Вармы, американского кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Кристофер Хивью

Среди спортсменов: американские баскетболисты Кэвин Дюрант, Донаван Митчелл, французский баскетболист Руди Гобер, футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы, Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, еще 8 игроков, чьи имена не известны (все «Сампдория»), Даниэле Мальдини («Милан»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Марко Спортьелло («Сампдория»), Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала, еще несколько игроков (все «Валенсия»), У Лей («Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»), Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн-07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»), Каллум Хадсон-Одои («Челси») – выздоровел, Хен Чжун Сук («Труа»), Маруан Феллаини («Шаньдун Лунэн»).

Даниэле Ругани

Из политиков: американский сенатор Рэд Пол, принц Чарльз, принц Монако Альберт II, член парламента Великобритании и министр по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, первый вице-президент Ирана Эсхаке Джахангири, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери и другие.

принц Чарльз