В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте усилен режим карантина

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CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана усилило меры по недопущению распространения коронавируса на территории Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает zakon.kz.

Данные меры приняты на селекторном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан.

В городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00:00 28 марта следующих мер:

1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;

2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);

3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

4. Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

5. Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Также вводится 14-дневный карантин в жилом массиве «Тәуелсіздікке 20 жыл» Абайского района города Шымкент с организацией подомового обхода.

В Шымкенте также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки).

Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18:00 (с 18:00 до 22:00 – доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима Шымкента.