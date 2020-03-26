Среди 65 пациентов, зараженных коронавирусом, есть 11 врачей — Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 26 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, из 65 зараженных коронавирусом 11 пациентов являются сотрудниками Научно-исследовательского института вирусологии.

"Какой бы развитой ни была медицина, сколько бы средств государство не выделяло, но если люди не будут следовать рекомендациям врачей, соблюдать правила карантина, все наши меры, труд сотен тысяч самоотверженных граждан, борющихся с пандемией, будут напрасны", - отметил Мирзиёев.

Президент раскритиковал руководителей регионов, которые "еще ни разу не выступили с обращением к гражданам и не принимают меры по разъяснению сложившейся ситуации среди населения". "Не организуется на должном уровне соответствующая работа на местных телеканалах, в газетах и журналах", - подчеркнул глава государства.

"Строго предупреждаю глав областей, районов и городов, 4 секторов об их персональной ответственности за эпидемиологическое благосостояние. Вы должны работать днем и ночью над недопущением распространения коронавирусной инфекции, разъяснением среди населения всех негативных последствий нарушения режима карантина", сказала Мирзиёев.

"К примеру, женщина, проживающая в махалле “Беруни” Язъяванского района Ферганской области, вернувшись с умры, грубо нарушив требования к домашнему карантину, на следующий день провела помпезное мероприятие, пригласив 120 человек. Результат – инфекция помимо у нее самой выявлена у 4 членов ее семьи. Сколько еще заразилось – пока неизвестно", - привёл пример президент.