В Узбекистане медики, заразившиеся на работе COVID-19, получат по $10,4 тыс - Ш.Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 26 марта Шавкат Мирзиёев провёл видеоселекторное совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как отметил в ходе совещания Мирзиёев, медики, заразившиеся COVID-19 во время лечения пациентов, получат по 100 млн сумов компенсации ($10,4 тыс).

Президент сообщил, что все медицинские учреждения страны переведены в усиленный режим работы, 11 медицинских учреждений, 97 санаториев, лагерей и общежитий приспособлены к работе под карантином.К борьбе против пандемии мобилизовано около 100 тысяч медицинских работников.

По словам президента, в период действия карантина врачам, эпидемиологам, контактирующим с больными коронавирусом, осуществляющим деятельность на объектах, в которые помещены зараженные, будут ежемесячно выплачиваться поощрительные выплаты в размере 25 миллионов сумов (2600 долларов США), медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США).

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 65 случаев коронавируса.