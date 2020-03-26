В Жамбылской области зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом
CentralAsia (KZ) - В Казахстане на 22:20 зарегистрирован еще один новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
На сегодняшний день в стране подтверждены 112 случаев регистрации коронавируса, из них:
В городе Нур-Султан – 61 случай;
Алматы – 40 случаев;
Караганда - 4 случая;
Шымкент - 2 случая;
Алматинской области - 1 случай;
Актюбинской области - 1 случай;
Жамбылской области - 2 случая;
Северо -Казахстанской области - 1 случай. В Нур-Султане один человек умер.