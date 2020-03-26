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  26 марта 2020
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В Жамбылской области зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 22:20 зарегистрирован еще один новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 112 случаев регистрации коронавируса, из них:

В городе Нур-Султан – 61 случай;

Алматы – 40 случаев;

Караганда - 4 случая;

Шымкент - 2 случая;

Алматинской области - 1 случай;

Актюбинской области - 1 случай;

Жамбылской области - 2 случая;

Северо -Казахстанской области - 1 случай. В Нур-Султане один человек умер.

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