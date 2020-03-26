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  26 марта 2020
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В Узбекистане медикам, которые не смогут восстановить своё здоровье, заразившись на работе коронавирусом, выплатят по $26 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане медикам, которые не смогут восстановить своё здоровье, заразившись на работе COVID-19, выплатят по $26 тысяч. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев ходе видеоселекторного совещания, прошедшего 26 марта в Ташкенте и посвящённого мерам борьбы с пандемией.

Как сообщил глава государства, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, в случае возникновения тяжёлого состояния в результате заражения коронавирусом во время работы, а также в случае не восстановления здоровья, работникам медицинских, санитарно-эпидемиологических и других служб или другим членам их семей будет осуществлена единовременная выплата в размере 250 млн сумов (26 тысяч долларов США).

Напомним, что по словам Мирзиёева, всем врачам, которые заразятся на работе короновирусом, будет выплачена компенсация в размере 100 миллоинов сумов ($10,4 тыс).

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