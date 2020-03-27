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  27 марта 2020
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В Монголии 14-дневная обязательная изоляция стала 21-дневной

CentralAsia (MNG) -  Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии собралась и приняла решение о некоторых мерах, которые необходимо принять для предотвращения распространения COVID-19 в связи с новой ситуацией.

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В соответствии с рекомендацией ВОЗ о том, что день изоляции должен составлять 5,5-19 дней, 14-дневный период изоляции для подозреваемых был продлен до 21 дня в связи с обнаружением нового коронавируса через восемь дней после полета из Стамбула в Улан-Батор. 26 марта у одного из пассажиров, который находился на борту последнего эвакуационного рейса из Стамбула, что приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 19 марта, выявили новый случай заражения коронавирусом.

Поэтому 14-дневная изоляция стала 21-дневной.

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Внезапное решение не станет финансовым бременем для более чем 1000 человек, находящихся в настоящее время в изоляции. Было решено покрыть 350-500 миллионов тугриков (примерно $109-$181 тыс) из резервного фонда правительства для дополнительного еженедельного размещения и питания, -говорится на собрании ГКЧС.

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