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  27 марта 2020
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Продолжается проект монгольской железной дороги от Эрдэнэт до угольной шахты Овоот

CentralAsia (MNG) -  Компания Aspire Mining Ltd получила 18-месячное продление до 18 сентября 2021 года для подготовки юридических и других необходимых действий, необходимых до строительства железной дороги «Эрдэнэт-Овоот».

Эта железная дорога считается критически важной инфраструктурой для полномасштабного развития проекта коксующегося угля «Овоот» в Монголии.

В центре внимания Aspire Mining Ltd остается проект раннего развития «Овоот» путем разработки специальной транспортной магистрали для доставки до 4 миллионов тонн в год от проекта коксующегося угля «Овоот» до существующей железнодорожной погрузочной станции в городе Эрдэнэт.

В августе 2015 года 80-процентная дочерняя компания Aspire, принадлежащая компании «Northern Railways», получила 30-летнюю концессию на строительство, эксплуатацию и передачу монгольскому правительству железной дороги «Эрдэнэт-Овоот».

ООО «Northern Railways» вместе с назначенными партнерами EPC, China Gezhouba Group International Company Limited и корпорацией China Railways 20 Bureau Group, завершили окончательное технико-экономическое обоснование в марте 2018 года и ведут переговоры с правительством Монголии относительно предпочтительного расположения железных дорог.

Хотя эти обсуждения продолжаются, сроки для устранения условий, предшествовавших началу строительства железной дороги, теперь продлены с 18 месяцев до 18 сентября 2021 года.

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