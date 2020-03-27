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  27 марта 2020
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В этом году Монголия импортировала 6,2 миллиона защитных масок

CentralAsia (MNG) -  

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