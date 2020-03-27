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  27 марта 2020
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Монгольский солдат Бундесвера

CentralAsia (MNG) -  Один молодой монгол служит в Бундесвере. Его зовут Ш.Сонинбаяр. Он - старший сержант вооруженных сил Федеративной Республики Германия, служит наводчиком орудия танкового экипажа танкового полка №393 Бундесвера.

Ш.Сонинбаяр окончил средную школу “Союз 27” в городе Дархан. В 2014 году его семья переехала в Германию.

По его словам, что попасть в ряды вооруженных сил Бундесвера был не так легко. Теперь Ш. Сонинбаяр мечтает получить офицерское звание.

Ему еще нет 25 лет, поэтому, по закону ФРГ, он пока живет в казарме. Он очень скучает по монгольской кухне: буузам, хуушуурам и цуйвану, по его словам.

«Скучал по родной природе и даже по монгольским ветрам», - говорит он. Его отец является гражданином ФРГ, поэтому Сонинбаяр стал гражданном Германии. Но из всех членов его семьи только он живет в этой стране. Его отец, мать и брат живут в городе Дархан. Молодой человек мечтает жениться на монголке. «Буду помогать своей родной Монголии как могу, всеми силами», - заключил Сонинбаяр.

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