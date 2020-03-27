Соджу 소주 - монгольское наследие в корейской культуре

CentralAsia (MNG) - Впервые соджу появилось около 1300 года во времена Монгольской империи. Монголы принесли с собой технологию дистилляции, которую в свою очередь переняли от персов во время походов в Центральную Азию.

Начиная разговор о культуре потребления спиртных напитков в Корее, нужно, прежде всего, сказать, что корейцы пьют много. Пожалуй, даже очень много пьют. По данным статистики, более 3 миллиардов бутылок соджу (soju) в год. Получается, на каждого корейца, включая женщин, стариков и детей, приходится бутылка в неделю. Во многом это связано с тем, что совместная выпивка после работы здесь считается лучшим способом сплочения коллектива.

После рабочего дня все идут в бар или ресторан и выпивают за приятной беседой. При этом начальник, как правило, пьет больше всех, ведь для создания хороших отношений нужно выпить с каждым из подчиненных. Очень любят потом попеть вместе под караоке. Наконец, поздно вечером или ночью все расходятся по домам, чтобы уже через несколько часов съесть "опохмелочный" супчик и приступить к работе. И так не один раз в неделю.

Если кто-то вам рассказывает, что, несмотря на такие традиции, в Корее не увидишь пьяных, - это не правда. Увидишь, даже не редко.

Если и не на четвереньках, то сильно качающихся. Но вот чего действительно мы ни разу не видели - агрессивных пьяных. Алкоголь тут почему-то идет не в агрессию, а в общительность и умиротворение. Остается загадкой, откуда у корейцев столько здоровья, или, может, у них как-то по-другому устроена печень?

Есть мнение, что печень у среднего корейца хуже выводит алкоголь, хуже перерабатывает его в вызывающие похмелье отходы. Поэтому у них выпивка не вызывает агрессии и тяжелого состояния на следующий день. Но факт остается фактом: корейцы очень много пьют, но при этом очень много и успешно работают. Может быть, все дело в напитке, который они пьют, то есть в корейской водке соджу?

Правительство Южной Кореи упорно держит курс на снижение крепости соджу.

Говорят, начал это еще Пак Чжон Хи, при котором крепость основного спиртного напитка снизили до 25 градусов. Сейчас в продаже довольно много 18-градусной соджу. Наверное, тут как раз дело в том, что для формирования добрых отношений нужно выпить с каждым: это, по сути, ритуал. А значит, уменьшение крепости ведет к снижению потребления алкоголя, но процесс укрепления коллектива при этом не страдает. Рискну предположить, что, если бы вся соджу оставалась сорокоградусной, экономические успехи Южной Кореи последних десятилетий были бы невозможны.

Это относительно крепости. А из чего и как делают соджу? Тут вынужден разочаровать эстетов.

С 1965 по 1991 гг. с целью экономии зерна в Южной Корее было законодательно запрещено использование традиционных рецептов приготовления водки.

Просто брали спирт, разводили, добавляли ароматизаторы – вот тебе и соджу. И сейчас такой, с позволения сказать, "рецепт" все еще в ходу.

Говорят, правительство следит за тем, чтобы 35% соджу изготавливались именно так. А что известно про оставшиеся 65%? Из-за тяжелых послевоенных лет традиционный рецепт изготовления соджу едва не был утрачен.

Кстати, он был завезен в Корею монголами около 1300-го года.

Именно монголы принесли сюда технологию перегонки, которую, в свою очередь, позаимствовали у персов во время своих походов в Центральную Азию.

Сейчас утверждается, что "правильное" соджу делают в Андоне - небольшой деревне-городке недалеко от Кёнчжу, считающейся родиной корейских аристократов. Кстати, именно здесь, по преданию, и находилась ставка монгольского хана Хубилая, "изобретателя" соджу.

При изготовлении настоящего соджу не используют фабричные дрожжи, а делают специальную зерновую закваску. Для этого размалывают пшеничные зерна и рис, добавляют воды, потом из получившейся смеси делают лепешки, которые тщательно отжимают в специальных формах ногами (напомню, что виноград тоже традиционно давили именно ногами). Потом ждут целых три недели, пока закваска зреет.

На втором этапе эти высохшие брикеты снова размалывают и насыпают в охлажденный рисовый отвар. Эта брага стоит в больших глиняных горшках, "правильные" бактерии работают, она набирает алкоголь. Последний, хорошо знакомый нам этап - собственно перегонка. Причем перегоняют до 45 градусов, получая настоящую "огненную воду". После перегонки продукт еще 100 дней отстаивается в прохладе, в погребе, и только потом разливается по бутылкам.

Татар С.Майдар