США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 9:31, 27 марта 2020
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CentralAsia (CA) - США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса.
Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что в стране уже больше 85,4 зараженных. Таким образом, США за один день обошли Италию и КНР.
В КНР известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия с 80 589 зараженными.
Президент Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме объяснил, что такие показатели в США помогла выявить хорошая тест-система.
Всего коронавирусом в мире заразились более 531 тыс. человек, от осложнений, вызванных вирусом скончались более 24 тыс. человек.