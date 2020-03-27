США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса.

Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что в стране уже больше 85,4 зараженных. Таким образом, США за один день обошли Италию и КНР.

В КНР известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия с 80 589 зараженными.

Президент Дональд Трамп на брифинге в Белом Доме объяснил, что такие показатели в США помогла выявить хорошая тест-система.

Всего коронавирусом в мире заразились более 531 тыс. человек, от осложнений, вызванных вирусом скончались более 24 тыс. человек.