В Узбекистане за нарушение правил карантина грозит лишение свободы до 10 лет

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта подписал закон О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности». Об этом сообщило Министерство юстиции.

Согласно закону, Уголовный кодекс дополнен статьей 244-5 «Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций».

В соответствии с новым законом, распространение сведений, не соответствующих действительности, наказывается штрафом от двухсот (44,6 млн сум или 4,7 тыс.долларов США) до четырехсот базовых (9,4 тыс долларов) расчетных величин или обязательными общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы до трех лет или лишением свободы до трех лет.

Разглашении сведений о лицах, с которыми был контакт и местах посещения в период риска заражения заболеванием, а также других законных требований, создавшее реальную угрозу массового заболевания или отравления людей либо повлекшее массовое заболевание или отравление людей, наказывается лишением свободы до 5 лет.

То же деяние, повлекшее смерть человека наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет, а если повлекло человеческие жертвы, то – лишением свободы от 7 до 10 лет.

Ранее данные сроки составляли соответственно от 3 до 5 лет и от 5 до 8 лет.