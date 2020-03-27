В Таджикистане проходят выборы в верхнюю палату парламента

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане сегодня день выборов в верхнюю палату парламента (Маджлиси милли). Верхняя палата парламента состоит из 33 членов, 25 из которых выбирают областные и городские маджлисы (парламенты), а 8 назначает президент.

Кандидатами в сенаторы выдвинуты: мэр Душанбе Рустам Эмомали, глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, главы ГБАО Ёдгор Файзов и Хатлона Курбон Хакимзода.

Выборы в нижнюю палату (Маджлиси намояндагон) состоялись 1 марта. По результатам были избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу. Правящая НДПТ получила 47 депутатских мандатов - 12 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам.