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  27 марта 2020
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В Узбекистане частным клиникам разрешили лечить больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта подписал постановление, которым разрешает частным клиникам заниматься лечением больных коронавирусом, сообщает Минюст.

Согласно постановлению, Минздрав Узбекистана создал резерв свыше 5 000 койко-мест в государственных медучреждениях.

Тем не менее, в виде исключения, до 1 сентября 2020 года частным медорганизациям разрешили оказывать медицинские услуги зараженным коронавирусной инфекцией, отнесенной к числу инфекционных заболеваний, требующих принятия экстренных профилактических и противоэпидемиологических мер.

Указанный срок может быть изменен Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан.

В рамках данного порядка клиники заключают договоры с Минздравом.

Министерство определит «частников», которые будут лечить больных коронавирусом, в порядке исключения, без проведения конкурса. Расходы негосударственных медицинских организаций, связанные с оказанием медицинских услуг больным, зараженным коронавирусной инфекцией, покрываются за счет средств Антикризисного фонда.

Исходя из эпидемиологической обстановки, при возникновении необходимости, по согласованию с негосударственными медицинскими организациями будут использоваться их лабораторно-диагностические услуги.

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