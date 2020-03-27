В Узбекистане частным клиникам разрешили лечить больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта подписал постановление, которым разрешает частным клиникам заниматься лечением больных коронавирусом, сообщает Минюст.

Согласно постановлению, Минздрав Узбекистана создал резерв свыше 5 000 койко-мест в государственных медучреждениях.

Тем не менее, в виде исключения, до 1 сентября 2020 года частным медорганизациям разрешили оказывать медицинские услуги зараженным коронавирусной инфекцией, отнесенной к числу инфекционных заболеваний, требующих принятия экстренных профилактических и противоэпидемиологических мер.

Указанный срок может быть изменен Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан.

В рамках данного порядка клиники заключают договоры с Минздравом.

Министерство определит «частников», которые будут лечить больных коронавирусом, в порядке исключения, без проведения конкурса. Расходы негосударственных медицинских организаций, связанные с оказанием медицинских услуг больным, зараженным коронавирусной инфекцией, покрываются за счет средств Антикризисного фонда.

Исходя из эпидемиологической обстановки, при возникновении необходимости, по согласованию с негосударственными медицинскими организациями будут использоваться их лабораторно-диагностические услуги.