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  27 марта 2020
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В Узбекистане от инфаркта умер 72-летний пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пациент с коронавирусом умер от острого инфаркта миокарда, сообщает 27 марта Министерство здравоохранения республики.

26 марта этого года 72-летний Р. из Намангана, находившийся на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями, поступил в областную инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.

Примерно в 23:00 того же дня в результате специальных лабораторных анализов у ​​него была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина заразился ею от своей дочери М., которая вернулась из поездки в Турцию 12 марта. У женщины был диагностирован коронавирус и она была помещена в карантин.

Пациент много лет страдал диабетом, хронической острой сердечной недостаточностью. Он умер от острого инфаркта миокарда в 4:30 утра 27 марта, несмотря на реанимационные действия врачей, - отметили в министерстве.

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