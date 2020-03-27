В Узбекистане от инфаркта умер 72-летний пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пациент с коронавирусом умер от острого инфаркта миокарда, сообщает 27 марта Министерство здравоохранения республики.

26 марта этого года 72-летний Р. из Намангана, находившийся на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями, поступил в областную инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.

Примерно в 23:00 того же дня в результате специальных лабораторных анализов у ​​него была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина заразился ею от своей дочери М., которая вернулась из поездки в Турцию 12 марта. У женщины был диагностирован коронавирус и она была помещена в карантин.

Пациент много лет страдал диабетом, хронической острой сердечной недостаточностью. Он умер от острого инфаркта миокарда в 4:30 утра 27 марта, несмотря на реанимационные действия врачей, - отметили в министерстве.