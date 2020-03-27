Модный дом Armani начнет выпускать одноразовые халаты для медицинского персонала
- Азия и мир, общество
- 11:26, 27 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Итальянский Дом моды Armani будет выпускать медицинские халаты для врачей и медсестер, сообщает местная газета La Stampa.
Защитные средства предназначены для медицинского персонала, который борется с коронавирусом.
По словам представителей, компания во время всемирной борьбы с вирусом вместо уникальной одежды начнет пошив одноразовых халатов.
Ранее компания уже пожертвовала более $1 млн различным больницам Италии.