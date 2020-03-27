Модный дом Armani начнет выпускать одноразовые халаты для медицинского персонала

CentralAsia (CA) - Итальянский Дом моды Armani будет выпускать медицинские халаты для врачей и медсестер, сообщает местная газета La Stampa.

Защитные средства предназначены для медицинского персонала, который борется с коронавирусом.

По словам представителей, компания во время всемирной борьбы с вирусом вместо уникальной одежды начнет пошив одноразовых халатов.

Ранее компания уже пожертвовала более $1 млн различным больницам Италии.