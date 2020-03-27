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  27 марта 2020
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Туркменистан намерен сохранить темпы роста нефтедобычи на фоне падения цен

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл совещание с участием вице-премьера М. Мередова и председателя "Туркменнефти" Г. Байгелдиева, сообщило правительство Туркменистана.

В ходе совещания обсуждены вопросы совершенствования деятельности топливно-энергетического комплекса и ключевые направления его развития с учётом мировых реалий настоящего времени.

В числе актуальных задач, стоящих перед отраслью, были названы внедрение передового опыта, цифровых технологий и управления, комплексная модернизация и диверсификация производств. На данный момент цены на мировом рынке нефти постоянно меняются, что является следствием сложившейся в мировой экономике ситуации, которая привела к сокращению объемов потребления сырой нефти и нефтепродуктов.Это, в свою очередь, оказывает влияние на производственные и финансовые показатели Туркменистана.

Бердымухамедов указал на необходимость разработать эффективные меры по сохранению достигнутых темпов роста добычи нефти и выполнению программных обязательств отрасли на 2020 года.

Вице-премьер М.Мередов доложил о выполнении программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 г., а также о мерах, предпринятых для предотвращения негативного влияния на экономику нефтегазового комплекса сложившейся в мире сложной ситуации, и активизации международного сотрудничества на данном направлении. Бердымухамедов поручил "Туркменнефти" выработать новые формы сотрудничества с международными нефтегазовыми компаниями, в т. ч. в области разведки, разработки и переработки углеводородов, привлечения инвестиций для освоения новых нефтяных залежей и добычи остаточных запасов нефти на длительно эксплуатируемых месторождениях, а также широко применять передовой мировой опыт.

Глава Туркменистана также дал указание изучить международные рынки сбыта нефтепродуктов, провести маркетинговые исследования по определению наиболее высоколиквидных видов продукции.

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