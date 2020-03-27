В Туркменистане людей задерживают за разговоры о коронавирусе

CentralAsia (TM) - Гражданам Туркменистана запрещают говорить о коронавирусе. По сообщениям корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде разговоры на улице о коронавирусе могут закончится задержанием.

"За любые разговоры о короновирусе в стране забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди", - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, во многих случаях забирают люди в штатском, что ожидает задержанных неизвестно, предположительно, таким образом власти пытаются предотвратить возникновение паники.

В течение недели в Туркменистане наблюдается усиление мер против распространения коронавируса, ограничено движение в столицу из регионов и перемещение граждан внутри страны, на дорогах и общественных местах осуществляется замер температуры.

По данным издания, теперь в общественных местах в столице появились средства дезинфекции для посетителей, при этом в аптеках на эти средства возник дефицит.

"При входе в банк лежат спиртовое дезинфицирующее средство, влажные салфетки и оксалиновая мазь. При входе в структуры МВД лежит оксалиновая мазь в нос.Ни в одной аптеке и магазине нет в продаже антисептических препаратов, гелей и салфеток. Хотя на входе в Беркарар стоят столы с флаконами антисептиков для свободного использования. Принуждения нет, но любой желающий может", - сообщает издание.

Напомним, что по официальным данным, в Туркменистане случаев коронавируса не зарегистрировано.



