В Казахстане еще трое заразились коронавирусом. Всего 124 зараженных
CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области, сообщает Минздрав Казахстана.
На сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса, из них:
В Нур-Султане – 60 случаев;
Алматы – 48 случаев;
Караганда - 4 случая;
Жамбылской области - 3 случая;
Атырауской области - 3 случая;
Шымкент - 2 случая;
Алматинской области - 1 случай;
Актюбинской области - 1 случай;
Северо -Казахстанской области - 1 случай;
Акмолинской области - 1 случай.