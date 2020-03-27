В Казахстане еще трое заразились коронавирусом. Всего 124 зараженных

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области, сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса, из них:

В Нур-Султане – 60 случаев;

Алматы – 48 случаев;

Караганда - 4 случая;

Жамбылской области - 3 случая;

Атырауской области - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Алматинской области - 1 случай;

Актюбинской области - 1 случай;

Северо -Казахстанской области - 1 случай;

Акмолинской области - 1 случай.