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  27 марта 2020
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В Казахстане еще трое заразились коронавирусом. Всего 124 зараженных

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области, сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 124 случая регистрации коронавируса, из них:

В Нур-Султане – 60 случаев;

Алматы – 48 случаев;

Караганда - 4 случая;

Жамбылской области - 3 случая;

Атырауской области - 3 случая;

Шымкент - 2 случая;

Алматинской области - 1 случай;

Актюбинской области - 1 случай;

Северо -Казахстанской области - 1 случай;

Акмолинской области - 1 случай.

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