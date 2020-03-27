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  27 марта 2020
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В Узбекистане 7 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
отабеков
отабеков

CentralAsia (UZ) -  Глава государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Узбекистана Нурмат Отабеков 27 марта сообщил о состоянии пациентов с диагнозом COVID-19.

«У 15 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 7 – находятся в тяжелом состоянии», – сообщил Нурмат Отабеков.

На 27 марта в Узбекистане число людей, инфицированных коронавирусом, достигло 83.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти от инфаркта 72-летнего пациента с коронавирусом в Узбекистане.

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