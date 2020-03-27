В Узбекистане 7 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Узбекистан, общество

12:25, 27 марта 2020

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отабеков CentralAsia (UZ) - Глава государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Узбекистана Нурмат Отабеков 27 марта сообщил о состоянии пациентов с диагнозом COVID-19. «У 15 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 7 – находятся в тяжелом состоянии», – сообщил Нурмат Отабеков. На 27 марта в Узбекистане число людей, инфицированных коронавирусом, достигло 83. Напомним, что ранее сообщалось о смерти от инфаркта 72-летнего пациента с коронавирусом в Узбекистане. Все новости по теме читайте по ссылке.