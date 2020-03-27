В Алматы и Жамбылской области выявлены контактировавшие с умершей от коронавируса казахстанкой

Тлеухан Абилдаев

CentralAsia (KZ) - Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге сообщил о лицах, контактировавших с погибшей от коронавируса казахстанкой, сообщает zakon.kz.

«Нами была получена информация от коллег из региона. На сегодня найдены 6 близких. Все они изолированы в провизорные госпитали города», - сказал Абилдаев.

Погибшая женщина была в гостях в Шу и Алматы. В Алматинской области нашли двоих ее близких. Еще пятерых контактных, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в Жамбылской области нашли еще 9 контактировавших с умершей.