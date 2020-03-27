[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы и Жамбылской области выявлены контактировавшие с умершей от коронавируса казахстанкой
Тлеухан Абилдаев
Тлеухан Абилдаев

CentralAsia (KZ) -  Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге сообщил о лицах, контактировавших с погибшей от коронавируса казахстанкой, сообщает zakon.kz.

«Нами была получена информация от коллег из региона. На сегодня найдены 6 близких. Все они изолированы в провизорные госпитали города», - сказал Абилдаев.

Погибшая женщина была в гостях в Шу и Алматы. В Алматинской области нашли двоих ее близких. Еще пятерых контактных, говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в Жамбылской области нашли еще 9 контактировавших с умершей.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане еще трое заразились коронавирусом. Всего 124 зараженных
  • В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 100 человек
  • Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 182



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com