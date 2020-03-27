Коронавирус в Узбекистане: Инфицированных - 83, 1 - скончался

CentralAsia (UZ) - На утро 27 марта число пациентов, зараженных коронавирусом, в Узбекистане увеличилось на 18 и составляет 83 человека. 1 человек скончался, сообщает Минздрав.

Общее число инфицированных в мире – 531 860 человек

Выздоровевших – 122 203 человека

Погибших – 24 057 человек

За ночь США шокирующе быстрыми темпами «опередили» Китай по числу зараженных. Судя по статистике, к завтрашнему дню и Италия догонит Китай по числу инфицированных, по количеству смертей страна уже почти в 2,5 раза превысила показатели Китая.

США:

Инфицированных – 85 840

Выздоровевших – 753

Погибших – 1 296

Китай:

Инфицированных – 81 782

Выздоровевших – 74 181

Погибших – 3 291

Италия:

Инфицированных – 80 589

Выздоровевших – 10 361

Погибших – 8 215

Испания:

Инфицированных – 57 786

Выздоровевших – 7 015

Погибших – 4 365