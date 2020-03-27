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  27 марта 2020
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Коронавирус в Узбекистане: Инфицированных - 83, 1 - скончался

CentralAsia (UZ) -  На утро 27 марта число пациентов, зараженных коронавирусом, в Узбекистане увеличилось на 18 и составляет 83 человека. 1 человек скончался, сообщает Минздрав.

Общее число инфицированных в мире – 531 860 человек
Выздоровевших – 122 203 человека
Погибших – 24 057 человек

За ночь США шокирующе быстрыми темпами «опередили» Китай по числу зараженных. Судя по статистике, к завтрашнему дню и Италия догонит Китай по числу инфицированных, по количеству смертей страна уже почти в 2,5 раза превысила показатели Китая.

США:
Инфицированных – 85 840
Выздоровевших – 753
Погибших – 1 296

Китай:
Инфицированных – 81 782
Выздоровевших – 74 181
Погибших – 3 291

Италия:
Инфицированных – 80 589
Выздоровевших – 10 361
Погибших – 8 215

Испания:
Инфицированных – 57 786
Выздоровевших – 7 015
Погибших – 4 365

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