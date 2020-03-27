Коронавирус в Узбекистане: Инфицированных - 83, 1 - скончался

- Узбекистан, общество
- 12:35, 27 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - На утро 27 марта число пациентов, зараженных коронавирусом, в Узбекистане увеличилось на 18 и составляет 83 человека. 1 человек скончался, сообщает Минздрав.
Общее число инфицированных в мире – 531 860 человек
Выздоровевших – 122 203 человека
Погибших – 24 057 человек
За ночь США шокирующе быстрыми темпами «опередили» Китай по числу зараженных. Судя по статистике, к завтрашнему дню и Италия догонит Китай по числу инфицированных, по количеству смертей страна уже почти в 2,5 раза превысила показатели Китая.
США:
Инфицированных – 85 840
Выздоровевших – 753
Погибших – 1 296
Китай:
Инфицированных – 81 782
Выздоровевших – 74 181
Погибших – 3 291
Италия:
Инфицированных – 80 589
Выздоровевших – 10 361
Погибших – 8 215
Испания:
Инфицированных – 57 786
Выздоровевших – 7 015
Погибших – 4 365