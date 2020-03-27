Как работают аппараты ИВЛ и почему они так важны для спасения людей с коронавирусом?

Аппарат искусственной вентиляции легких

CentralAsia (KZ) - Нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поставит под угрозу жизни людей, поэтому органы здравоохранения всего мира делают все возможное, чтобы получить их больше. Об этом пишет The Guardian.

В то время, как подавляющее большинство людей, которые заражаются коронавирусом, испытывают только легкие симптомы, около 6% нуждаются в стационарном лечении, причем пожилые пациенты подвержены более высокому риску.

«Причина кризиса в том, что без вентиляторов пациенты умрут», - говорит профессор Дэвид Стори, заместитель директора Центра комплексной критической помощи Мельбурнского университета и штатный анестезиолог в больнице Остина.

Профессор Сарат Ранганатан, член правления Lung Foundation Australia и директор по респираторной медицине и медицине сна в Королевской детской больнице Мельбурна, говорит: «Опыт Италии и Испании, а также моделирование, используемое математиками во всем мире, указывают, что количество людей, которым нужны ИВЛ, превысит количество ИВЛ. Без доступа к аппаратам ИВЛ многие пациенты, которые могли бы выжить при инфицировании, умрут».

Что такое вентилятор и как он работает?

Механический вентилятор – это аппарат, который используется для поддержки пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями, которые поражают легкие, включая пневмонию.

Перед помещением пациента в ИВЛ медицинский персонал - часто анестезиолог - выполняет процедуру, называемую интубацией. После того, как пациента приводят в спокойное состояние и он получает мышечный релаксант, через рот вводится трубка в дыхательное горло.

Это процедура рутинная, но с пациентами Covid-19 медицинский персонал должен принять крайние меры предосторожности, чтобы не заразиться вирусом.

Затем дыхательная трубка присоединяется к аппарату ИВЛ, и медицинский персонал может регулировать скорость, с которой она вдыхает воздух и кислород в легкие, и регулировать кислородную смесь.

Когда пациенту понадобится вентилятор?

Перед тем, как положить пациента на аппарат искусственной вентиляции легких, врачи ищут признаки «дыхательной недостаточности».

«Частота дыхания увеличится, они будут выглядеть обеспокоенными, уровень СО2 в крови поднимется», - говорит Стори.

Он также говорит, что в то время, как нормальная частота дыхания составляет около 15 вдохов в минуту, если скорость достигает примерно 28 раз в минуту, это сигнал к тому, что вентиляция может быть необходима.

Прежде чем перейти к механическому вентилятору, профессор Джон Уилсон, избранный президент Королевского австралийского колледжа врачей и респиратор, говорит, что возможны и другие попытки повысить уровень кислорода у пациента. Эти «неинвазивные» методы вентиляции могут включать маски и кислородные баллоны.

Стори говорит, что с пациентами с коронавирусом Covid-19 медицинский персонал старался избегать неинвазивных методов, потому что пациенты продолжали бы кашлять и разбрызгивать слюни, увеличивая риск передачи вируса медицинскому персоналу.

Как скоро пациенту может понадобиться аппарат ИВЛ и как долго?

Ранганатан говорит, как только врач видит, что пациент нуждается в вентиляторе, «это нужно сделать быстро».

Он говорит: «Пациента можно поддерживать в течение коротких периодов времени с помощью ручных форм вентиляции, таких как использование системы мешков и масок с кислородом, но, как правило, присоединение к вентилятору должно происходить в течение 30 минут, если это необходимо».

Стори говорит, что у пациентов с тяжелой формой Covid-19 может развиться угрожающее жизни состояние, называемое острым респираторным дистресс-синдромом (Ards), для которого требуются вентиляторы для доставки меньшего количества кислорода и воздуха, но с более высокой скоростью. Это может означать, что пациент может нуждаться в искусственной вентиляции легких «в течение нескольких недель».

По словам Стори, во избежание осложнений, связанных с дыхательной трубкой, проходящей через горло, выполняется трахеостомия, чтобы трубка могла попасть прямо в дыхательное горло через шею. «Пациенты могут быть более бодрыми с трахеостомией, и дыра просто заживает», - говорит Стори.

«Если у пациентов развивается Ards, они будут находиться в отделении интенсивной терапии в течение нескольких недель и умрут без вентиляторов», - добавляет он.

Почему нехватка вентиляторов имеет значение, и что делается, чтобы ее избежать?

Одним из наиболее очевидных способов избежать нехватки вентиляторов является сокращение числа людей, в первую очередь заражающихся этой болезнью. Это означает соблюдение всех рекомендаций по охране здоровья, в том числе правил социального дистанцирования и гигиены.

Стори говорит, что вентиляторы, используемые в машинах скорой помощи, могут быть использованы в качестве резервных. Вся эта работа будет иметь решающее значение для спасения жизней, если меры по социальному дистанцированию и локализация в сообществе не остановят поток пациентов в реанимацию.

«Медицинские работники, ответственные за лечение серьезных опасных для жизни случаев, таких как заражением Covid-19, крайне обеспокоены своей способностью использовать соответствующую поддержку для большого числа пациентов, которые, как ожидается, будут испытывать дыхательную недостаточность.

По сути, это означает, что многие не смогут лечиться с помощью искусственной вентиляции легких. Персонал, семьи и пациенты должны будут принять трудные решения относительно пределов поддержки. В этом много этических дилемм, и ни одна из них не может быть легко решена», - говорит Уилсон.