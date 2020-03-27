Сын президента Таджикистана стал сенатором страны

CentralAsia (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали, сын президента Эмомали Рахмона, избран членом верхней палаты парламента Таджикистана.

Его кандидатура единогласно была поддержана сегодня, 27 марта, на первой совместной сессии городского и столичных районных маджлисов народных депутатов, сообщили «Азия-Плюс» в администрации мэра Душанбе.

Рустам Эмомали в апреле 2017 года и марте текущего года был избран депутатом столичного маджлиса.

Cовместная сессия также избрала членами верхней палаты парламента республики ректора Таджикского технического университета Илхома Амонзода, ректора Таджикского медуниверситета Махмадшо Гулзода, декана юридического факультета ТНУ Дилшода Рахмона и главу отдела образования столичного района И. Сомони Лолу Одилбекову.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана. Экс-президенты Таджикистана по своему желанию могут стать пожизненным членом верхней палаты парламента республики.

По прогнозам абсолютного большинства таджикских политологов и экспертов Рустам Эмомали станет не только сенатором, но и будет избран спикером верхней палаты парламента страны.

Таким образом, в ближайшее время он может де-юре стать официально вторым человеком после президента в Таджикистане.