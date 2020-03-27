Все три случая коронавируса в Жамбылской области привозные - из Кыргызстана, - глава Департамента области

CentralAsia (KZ) - Все три случая коронавируса на территории Жамбылской области привозные - из Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на руководителя Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берика Жаркымбекова.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга. «1 случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Шуском районе, остальные в Кордайском районе. Все 3 случая завозные, прибыли из Кыргызстана», - сказал Жаркымбеков.

По возрастному составу одному заболевшему 29 лет, второму 46 и третьему 24 года. Среди контактных с ними лиц, зараженных нет.