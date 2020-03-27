Сотовые операторы Узбекистана отказались оказывать услуги при нулевом балансе

CentralAsia (UZ) - Сотовые компании, работающие в Узбекистане, пояснили абонентам, почему отказываются предоставлять услуги сотовой связи в долг, несмотря на соответствующее распоряжение правительства.

Операторы сотовой связи Beeline, Mobiuz и Ucell на своих официальных страницах заявили о том, что не будут предоставлять абонентам услуги сотовой связи в долг.

«Убедительно просим иметь в виду, что услуги мобильной связи, в том числе оказываемые Mobiuz, не подпадают под действие данного документа. Все платежи по оказываемым услугам необходимо осуществлять своевременно», - говорится в сообщении Mobiuz.

Как заявили в компаниях, постановление правительства гласит о введении запрета на отключение услуг телефонной связи и услуг по доступу к сети Интернет.

«Применение данного пункта при оказании услуг мобильной связи в данном постановлении не отражено», - сообщили в компании Beeline Uzbekistan.

Ранее сообщалось, что в соответствии с постановлением правительства от 23 марта в течение двух месяцев узбекистанцам не будут отключать Интернет и телефонную связь за неоплату.