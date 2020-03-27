ЕС поддерживает экологически чистое и устойчивое производство Монголии

CentralAsia (MNG) - Сектор шерсти и кашемира в Монголии является одним из наиболее важных секторов, на который приходится 36 процентов от общего объема экспорта, кроме горнодобывающего сектора.

В последние годы правительство Монголии уделяло большое внимания кашемировому сектору, и в рамках 17 целей в области устойчивого развития, которые 193 государства-члена Организации Объединенных Наций стремятся достичь к 2030 году, была поставлена цель принять более экологически чистые методы производства тем самым, снижая выбросы парниковых газов и общие выбросы загрязняющих веществ при одновременном увеличении доли обработанной на национальном уровне кожи, шерсти и кашемира до 80%.

Проект «STeP Ecolab», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый AVSF, непосредственно способствует достижению цели 12 «Устойчивое развитие: ответственное потребление и производство в монгольском секторе шерсти и кашемира».

Проект «STeP Ecolab» продвигает устойчивое производство по всей цепочке создания стоимости шерсти и кашемира, продвигая:

1. Устойчивое и качественное снабжение сырьем, основанное на признанных схемах прослеживаемости и сертификации, при одновременном укреплении организаций скотоводов и устойчивости сельских общин.

2. Поддерживать текстильную промышленность для внедрения устойчивых методов, уделяя особое внимание эффективности производства воды, отходов, химикатов, энергетики, социальных аспектов.

3. Подключение зеленых источников финансирования для тех, кто принимает устойчивые методы и помогает им перейти от коричневого к зеленому производству.

4. Устойчивая продукция из шерсти и кашемира на нишевых рынках Монголии и Европы, сообщает проект «STeP EcoLab Mongolia Project».