В Узбекистане приостановили движение транспорта между областями страны

Пулат Бабаджанов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 27 марта приостановлено межобластное движение для всех видов транспортных средств - легковые автомашины, автобусы, авиа и железнодорожный транспорт. С этим заявлением в Телеграм-канале выступил министр МВД РУз Пулат Бабаджанов.

"Просим граждан не выходить на улицу без особой надобности, а также не покидать зоны проживания. Вышеуказанные меры предназначены для предотвращения распространения опасного вируса и охраны здоровья каждого гражданина нашей страны", - отметил глава МВД.

Ограничение не распространяется на транспортные средства, предназначенные для грузовых перевозок. Однако движение незарегистрированных лиц на грузовых транспортных средствах не допускается.