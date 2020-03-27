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  27 марта 2020
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В Узбекистане приостановили движение транспорта между областями страны
Пулат Бабаджанов
Пулат Бабаджанов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 27 марта приостановлено межобластное движение для всех видов транспортных средств - легковые автомашины, автобусы, авиа и железнодорожный транспорт. С этим заявлением в Телеграм-канале выступил министр МВД РУз Пулат Бабаджанов.

"Просим граждан не выходить на улицу без особой надобности, а также не покидать зоны проживания. Вышеуказанные меры предназначены для предотвращения распространения опасного вируса и охраны здоровья каждого гражданина нашей страны", - отметил глава МВД.

Ограничение не распространяется на транспортные средства, предназначенные для грузовых перевозок. Однако движение незарегистрированных лиц на грузовых транспортных средствах не допускается.

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