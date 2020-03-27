В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России подтверждены 196 случаев заражения коронавирусом в 16 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане. Всего по России полностью выздоровели 7 человек.

Москва - 157, Республика Крым - 12, Московская область - 8, Волгоградская область - 3, Чеченская Республика - 2, Республика Мордовия - 2, Удмуртская Республика - 2, Самарская область - 2, Ивановская область - 1, Орловская область - 1, Тульская область - 1, Ярославская область - 1, Республика Дагестан - 1, Ростовская область -11, Республика Татарстан - 1, Кировская область - 1.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выздоровели 45 человек.