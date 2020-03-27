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  27 марта 2020
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В Павлодарской области один человек заразился коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане на 14:20 зарегистрирован еще один новый случай в Павлодарской области. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Общее число зараженных на сегодняшний день в стране достигло 125. Из них в городе Нур-Султан – 60 случаев, Алматы – 48, г.Караганда - 4, Жамбылской области - 3, Атырауской области - 3, Шымкент - 2, Алматинской области - 1, Актюбинской области - 1, Северо - Казахстанской области - 1, Акмолинской области - 1, Павлодарской области -1.

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