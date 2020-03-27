У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

В первые сутки состояние артиста ухудшилось: усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.

Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде, говорится в сообщении.