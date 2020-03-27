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  27 марта 2020
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

CentralAsia (KG) -  У народного артиста России Льва Лещенко диагностировали коронавирус, сообщает РИА новости.

Он поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.
В первые сутки состояние артиста ухудшилось: усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.
Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде, говорится в сообщении.

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