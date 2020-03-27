Девушка Джеймса Бонда вылечилась от коронавируса

CentralAsia (CA) - Украинская актриса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса, сообщает кино-театр.ру.

По словам самой актрисы, по всем признакам болезнь уже отступила.

«Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!» - пишет она.