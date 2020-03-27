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  27 марта 2020
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Управление мусульман Узбекистана объявило фетву о захоронения людей, умерших от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Управление мусульман Узбекистана 27 марта опубликовало правила (фетву) захоронения людей, скончавшихся от коронавируса.

Сегодня в практике мусульманских стран мира мытье, накрытие и захоронение покойников осуществляется в соответствии с законами шариата при помощи санитарного персонала. Родственники погибшего не участвуют в этих действиях. Близкие родственники погибшего присутствуют только на похоронах, отметили в Управлении мусульман Узбекистана.

Как отмечает ведомство, проконсультировавшись с Министерством здравоохранения, в условиях карантина решено, что будут предприняты усилия, чтобы максимально вымыть, окутать и похоронить труп в соответствии с правилами шариата. В этом процессе примет участие представитель Управления мусульман Узбекистана.

В сообщении отмечается, что захоронение людей, скончавшихся от коронавируса следует проводить только в присутствии представителей близких родственников.

Люди, принимающие участие в похоронах, должны следовать медицинским инструкциям, включая использование масок и перчаток, а также выполнять процедуры дезинфекции и личной гигиены после церемонии в соответствии с требованиями карантина.

Отмечается, что помимо проведения похорон и поминальных мероприятий с минимальным количеством людей, необходимо строго соблюдать требования эпидемического и карантинного периода, в частности, правила гигиены. Все мероприятия должны проводиться в строго ограниченном порядке, отмечает Управление мусульман Узбекистана.

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