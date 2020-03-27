В Узбекистане из 83 больных коронавирусом 60 заразились от своих родных, приехавших из-за границы

CentralAsia (UZ) - На 27 марта в Узбекистане из 83 больных коронавирусом, 60 заразились от своих родных, приехавших из-за границы, сообщает Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения республики.

Согласно последним данным, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 83. Из них 35 мужчин и 48 женщин. Также 5 из них несовершеннолетние.

С точки зрения возраста, среди больных 0-9 лет 5 человек, 10-19 лет – 2, 20-29 лет – 24, 30-39 лет – 17, 40-49 лет – 16, 50-59 лет – 11, 60-69 лет – 7, 70-79 – 1 (эта пациентка сегодня умерла от инфаркта миокарда).

До сегодняшнего дня коронавирусная инфекция выявлена у 23 граждан, которые побывали во Франции, Турции, ОАЭ, России, Саудовской Аравии и Швейцарии, а 60 заразились COVID-19 потому, что были в контакте с ними.

В данное время 3, 6 и 5 больных, заразившихся коронавирусной инфекцией, лечатся соответственно в Андижанской, Ферганской и Наманганской областных инфекционных больницах. Среди граждан, привезенных 22 марта нынешнего года чартерным рейсом Стамбул–Бухара и взятых на карантин, у троих (из столицы, Ташкентской и Андижанской областей) выявили COVID-19. В данное время они лечатся в инфекционной больнице Бухарской области. Остальные больные находятся в расположенной в столице клинике Научно исследовательского института вирусологии.

Все пациенты получают лечение согласно стандартам, отметили в ведомстве.

