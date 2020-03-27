В Казахстане разрабатывают правила захоронения умерших от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане разрабатывают правила захоронения умерших от коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, сегодня к концу дня, либо уже завтра выйдет официальное постановление главного санитарного врача, где будут прописаны строгие правила как будет осуществляться захоронение.

К настоящему времени соответствующую памятку разработали ДУМК и православные церкви в строгом соблюдении предписаний санитарных врачей.

В Казахстане 26 марта скончалась гражданка, которая заразилась коронавирусом.