Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили эпидемиологическую ситуацию на приграничных территориях

- Туркменистан, политика
- 17:09, 27 марта 2020
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CentralAsia (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили эпидемиологическую ситуацию на приграничных территориях.
В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе принимаемые в странах первоочередные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Особое внимание уделено важности продолжения активных совместных мер по минимизации негативного влияния пандемии на узбекско-туркменские связи в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Лидеры выразили уверенность, что совместные действия будут способствовать успешному преодолению всех возникающих трудностей и новых вызовов, позволят еще больше укрепить узы дружбы и добрососедства, стратегическое партнерство и многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном.
Президенты также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия и международной повестки.