Главы Узбекистана и Туркменистана обсудили эпидемиологическую ситуацию на приграничных территориях

CentralAsia (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили эпидемиологическую ситуацию на приграничных территориях.



В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе принимаемые в странах первоочередные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Особое внимание уделено важности продолжения активных совместных мер по минимизации негативного влияния пандемии на узбекско-туркменские связи в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Лидеры выразили уверенность, что совместные действия будут способствовать успешному преодолению всех возникающих трудностей и новых вызовов, позволят еще больше укрепить узы дружбы и добрососедства, стратегическое партнерство и многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Туркменистаном.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия и международной повестки.